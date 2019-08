Qualificazioni US Open – Sinner ce la fa! L’azzurro accede al tabellone principale

US Open 2019 - Qualificazioni maschili : oltre a Jannik Sinner c’è anche Paolo Lorenzi in corsa per il tabellone principale : Il giovanissimo e il veterano dell’Italia, Jannik Sinner e Paolo Lorenzi, sono gli unici nostri portacolori rimasti in corsa per il tabellone principale degli US Open 2019. La cronaca del match di Jannik Sinner Il 37enne nativo di Roma e cresciuto a Siena, testa di serie numero 15 del tabellone e 136 al mondo ha battuto per 7-6(3) 6-3 in un’ora e 48 minuti il francese Enzo Couacaud, numero 170 del ranking. Nel primo set Lorenzi non sfrutta tre ...

US Open 2019 - Qualificazioni maschili : Jannik Sinner annulla due match point a Viktor Galovic e accede al turno decisivo : Gran bella vittoria in rimonta di Jannik Sinner nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2019. L’altoatesino ha superato il croato (che ha anche la cittadinanza italiana, e per l’Italia ha giocato fino al 2014) Viktor Galovic con il punteggio di 4-6 7-6(2) 7-5, dopo aver annullato due match point al suo avversario in 2 ore e 49 minuti di incontro. Sinner affronterà nel turno decisivo lo spagnolo Mario Vilella Martinez, ...

Qualificazioni US Open – Seppi ce la fa : l’azzurro nel main draw dell’ultimo Slam : Seppi stacca il pass per il main draw degli US Open: superate le Qualificazioni, al primo turno c’è Dimitrov Seppi sorride in America: il tennista italiano, dopo l’eliminazione al primo turno del torneo di Winston-Salem, è riuscito a staccare il pass per il main draw degli US Open 2019. Il 35enne di Caldaro ha superato con successo le Qualificazioni del quarto ed ultimo Slam della stagione, ma la fortuna non è stata molto ...

US Open 2019 - secondo turno Qualificazioni maschili : eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi : Giornata totalmente negativa agli US Open per il tennis italiano: nel secondo turno delle qualificazioni, dopo l’eliminazione dell’ultima azzurra nel tabellone femminile, ecco che perdono in quello maschile anche Filippo Baldi e Stefano Napolitano, sconfitti entrambi in due set dai rispettivi avversari. Nel primo dei due match che riguardavano da vicino gli azzurri, Filippo Baldi viene sconfitto dal tedesco Tobias Kamke con lo score ...

US Open 2019 - Qualificazioni femminili : Jasmine Paolini battuta al secondo turno - fuori tutte le italiane : italiane tutte fuori dalle qualificazioni degli US Open 2019: l’ultima ad essere rimasta in corsa per il tabellone principale, Jasmine Paolini, è stata battuta al secondo turno col punteggio di 6-3 6-1 dalla romena Elena-Gabriela Ruse. La 23enne toscana di Bagni di Lucca, fresca della sua miglior classifica WTA, numero 117, e testa di serie numero 14 del tabellone, è stata letteralmente dominata dall’avversaria, che l’ha sconfitta in ...

US Open 2019 - Qualificazioni femminili : fuori Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe : Escono al primo turno delle qualificazioni femminili degli US Open 2019 le due italiane protagoniste nella giornata di oggi, per cui l’unica nostra portacolori ancora in corsa per il tabellone principale rimane Jasmine Paolini. Martina Di Giuseppe, numero 182 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 6-2 dalla statunitense Christina McHale, numero 103 del ranking e numero 4 del tabellone, in un’ora e 21 minuti di gioco. Dal secondo al quinto game ...

US Open 2019 - primo turno Qualificazioni maschili : avanti Giannessi - Caruso e Lorenzi. Sinner batte Viola - out Mager e Giustino : Seconda giornata di gare dedicata al primo turno delle qualificazioni maschili degli US Open: ai due azzurri avanzati ieri se ne aggiungono altri quattro vincenti nella giornata odierna, tra i quali spicca Jannik Sinner, numero 24 del seeding, che fa un sol boccone di Matteo Viola, spazzato via con un netto 6-0 6-1. Va fuori in apertura di giornata Gianluca Mager, sconfitto con un punteggio abbastanza netto dallo statunitense Noah Rubin, che si ...

US Open 2019 - primo turno Qualificazioni maschili : Jannik Sinner strapazza Matteo Viola : Dura appena 48 minuti il derby italiano nel primo turno delle qualificazioni maschili degli US Open tra la testa di serie numero 24, Jannik Sinner, e Matteo Viola: il diciottenne si impone con un nettissimo 6-1 6-0 ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra l’australiano John Patrick Smith ed il croato Viktor Galovic. Nel primo set, durato 27 minuti, Sinner tiene agevolmente il servizio in ...

US Open 2019 - il tabellone delle Qualificazioni e gli avversari di Jannik Sinner verso il main draw : E’ arrivato il momento per Jannik Sinner di inseguire il sogno dell’ingresso nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, gli US Open 2019, ultimo Major dell’anno, e sarà la seconda volta che ci proverà dopo un primo tentativo a Wimbledon. L’altoatesino di Sesto in Pusteria ha compiuto 18 anni lo scorso 16 agosto e sta disputando una stagione straordinaria: ha cominciato l’anno da numero 549 del mondo, ora è 131 ma la settimana scorsa ...

US Open 2019 - primo turno Qualificazioni maschili : avanti Napolitano e Baldi - out Arnaboldi - Marcora - Gaio e Travaglia : Si chiude con un bilancio di due vittorie e quattro sconfitte per gli italiani la prima giornata di qualificazioni maschili degli US Open di tennis: passano il primo turno soltanto i primi azzurri a scendere in campo, ovvero Stefano Napolitano e Filippo Baldi, mentre escono Andrea Arnaboldi, Roberto Marcora, Federico Gaio e Stefano Travaglia, numero uno del seeding cadetto. Stefano Napolitano rispetta il pronostico e batte la wild card ...

US Open 2019 - Qualificazioni femminili : Jasmine Paolini al secondo turno - subito fuori Martina Trevisan : Un’italiana passa il primo turno e una esce subito nelle qualificazioni femminili degli US Open, ultimo torneo del Grande Slam del 2019. Jasmine Paolini, fresca di miglior ranking, numero 117, ha battuto col punteggio di 6-1 3-6 6-1 la statunitense Usue Maitane Arconada, numero 180 del mondo. Primo set dominato dalla 23enne di Bagni di Lucca che dall’1-1 infila sei giochi consecutivi vincendo il parziale in 28 minuti e portandosi subito avanti ...

US Open 2019 : tutti gli italiani presenti nel main draw e chi dovrà passare dalle Qualificazioni. Jannik Sinner sogna il pass : Saranno 24 gli italiani e le italiane presenti nei tabelloni principali e in quelli delle qualificazioni degli US Open 2019, l’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nel main draw del singolare maschile i nostri portacolori al via saranno sei: in ordine di classifica dell’entry list Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, in quello del singolare femminile solo Camila Giorgi. Molto ...