LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | Manfredi Rizza centra la finale nel

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona serata da OA Sport. 18.25 Bielorussia, Argentina e Spagna avanzano dalla terza semie completano il quadro dei pretendenti al podio iridato 18.18 Portogallo, Ungheria e Russia nell’ordine, Schera settimo, sarà inC. 18.16 A metà gara l’azzurro non è tra i primi quattro a metà gara. 18.14 Andrea Schera cerca una difficilissima qualificazione nella sua semi. 18.11 Repubblica Ceca, Slovacchia e Francia vanno indalla prima serie. 18.07 Partita la prima semi, Andrea Schera sarà nella seconda. 17.57 Spagna, Bielorussia e Danimarca in, le altre a casa. Alle ore 18.07 le semifinali del K1 1000 maschile con Andrea Schera. 17.52 Sta per partire l’unica semidella specialità non ...

