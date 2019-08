Inter | Wanda Nara manda messaggi subliminali via social | “Un nuevo año juntas”

Sky : nuovo tweet di Wanda che conferma la volontà di Icardi di restare all’Inter : Sky riporta del nuovo tweet di Wanda che ritrae mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter con la scritta “un nuovo anno insieme” Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@WandaIcardi27) August 23, 2019 Un messaggio che in una situazione molto incerta come quella sul futuro di Icardi fa pensare che Mauro abbia deciso di rimanere all’Inter anche se non gioca. Un anno da separati in casa dunque si prospetta ...

Inter - Pedullà : 'La Juventus avrebbe accordo verbale con Icardi e Wanda Nara' : In casa Inter continua ad essere avvolto nel mistero il destino di Mauro Icardi. Da quando gli è stata tolta la fascia di capitano lo scorso mese di febbraio, il centravanti argentino risulta essere un corpo estraneo alla squadra. Quasi due mesi fa sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, hanno chiuso ogni porta mettendo il giocatore fuori dal progetto. Sono arrivate diverse offerte in queste settimane da ...

Calciomercato Inter - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

Biasin (Libero) : Wanda Nara è in stato Interessato non Interessante : Lukaku: il mio idolo era Adriano L’Inter alle ore 9.09 del giorno 9 agosto ha annunciato che la maglia numero 9 dell’ex capitano diventa la maglia numero 9 del colosso belga. Quest’ultimo prende parola e dice: «Il mio mito era Adriano, l’Imperatore». Nessun accenno a Icardi e situazione chiarissima: per l’argentino è arrivato il momento di levare le tende dopo 124 gol nerazzurri e un tentativo di diventare «bandiera» naufragato che neanche lo ...

Moggi : “Icardi? Anche io ho avuto una donna invadente. L’Inter non ha tenuto a bada Wanda” : Luciano Moggi ha parlato, a TMV Radio, di Juventus e Inter. A proposito di Lukaku: “La Juve se lo è lasciato scappare in maniera consapevole”. Su Icardi: “Marotta ha avuto troppa frenesia di far capire a tutti che l’aria all’Inter era cambiata, ne ho parlato Anche con lui in privato. L’Inter deve fare marcia indietro. Anche io ho avuto una donna invadente. L’Inter non ha tenuto a bada Wanda. Con le sue ...

Inter - Icardi sempre più deciso a rimanere : il post di Wanda Nara svela il futuro dell’argentino : Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, il braccio di ferro tra l’argentino e l’Inter è ormai clamoroso, la certezza al momento sembra una, il calciatore non indosserà più la maglia nerazzurra, in casa di mancata cessione l’Inter sarebbe disposta a lasciare in tribuna l’attaccante addirittura per due anni. Icardi non sembra più intenzionato ad accettare un trasferimento, ...

Icardi-Inter - Wanda Nara continua a lanciare messaggi : ennesimo post criptico sui social [FOTO] : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha lanciato l’ennesimo messaggio criptico sui social La situazione tra Icardi e l’Inter resta alquanto spinosa, ma Wanda Nara non fa nulla per provare a renderla più semplice. La moglie-agente dell’attaccante argentino infatti continua a lanciare messaggi criptici sui social, facendo infuriare ulteriormente la società nerazzurra, decisa ormai a scaricare il proprio ...

Wanda Nara : Tutto a suo tempo. Messaggio all'Inter? : Wanda Nara ha utilizzato ancora una volta i social network per esprimere il suo pensiero: "Tutto a suo tempo". A chi è rivolto il Messaggio della sexy moglie di Icardi che pare sia ancora incinta? Wanda Nara qualche tempo fa aveva risposto così circa la sua voglia di avere un altro figlio, il terzo, da Mauro Icardi: "Vorreste un altro figlio?". La risposta dell'argentina è repentina: “Io lo vorrei sinceramente, ma lui non vuole. La ...

Inter - Wanda pronta allo scontro dopo l'esclusione definitiva di Icardi : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Una questione che non sembra voler conoscere la parola fine e, anzi, si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. L'ormai ex capitano continua a far resistenza e non vorrebbe lasciare Milano, nonostante l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, abbiano dichiarato in conferenza stampa come sia fuori dal progetto. Concetto ribadito anche dal ...

CorSera – Wanda pronta ad un’azione legale contro l’Inter per difendere Icardi : Non tutto è chiaro sull’incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Se le parti concordano sul no della società al calciatore, c’è la questione lista che invece trova le parti distanti. Secondo l’argentino la società nerazzurra avrebbe detto di averlo escluso dalle liste per il campionato (che verrà presentata il 3 settembre) e per la Champions, l’Inter nega di averne mai parlato. Ma intanto Wanda Nara è sul piede di ...

Calciomercato Inter – Icardi fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing : L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la ...

Inter-Icardi - è muro contro muro e Wanda Nara pensa di fare causa al club nerazzurro : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...