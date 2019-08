Gordon Ramsay | Fuori Menù | dal 25 agosto su National Geographic

Gordon Ramsay : fuori menu - lo chef a caccia di uova di formica - anguille e vermi dei cactus : L’abbiamo svisto sbraitare in Hell’s Kitchen, sputare il cibo di un aspirante chef a Masterchef, passare in rassegna ristoranti e hotel in Cucine e Hotel da incubo, trovare sempre nuovi modi ed eufemismi per denigrare il piatto di turno, ma ne abbiamo anche imparato ad apprezzare l’umorismo e in fondo il grande cuore. Ora vedremo Gordon Ramsay pescare anguille a mani nude e altre inusuali esperienze nel corso di un viaggio ...