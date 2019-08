Fortnite | introdotte significative modifiche al mech B R U T O

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) Dopo settimane di proteste dei giocatori, lo sviluppatore Epic ha apportato alcunealB.R.U.T.O. di. Ilora infligge meno danni, si genera di meno e non raccoglie più materiali per il pilota e il passeggero quando calpesta o scatta nell'ambiente.Epic ha delineato lein un post intitolato "di bilanciamento per il B.R.U.T.O.". Ilora spara un massimo di sei razzi alla volta anziché 10, e il raggio di danno dei razzi è stato ridotto del 42% al fine di renderli "un'opzione forte contro le strutture, ma meno letale contro i giocatori". Anche la velocità di fuoco dei razzi è stata ridotta del 56%, per dare ai giocatori più tempo per reagire.Per quanto riguarda la mobilità, è stato aumentato da 3 secondi a 5 secondi il tempo di recupero dallo scatto. "Questa modifica riduce la capacità di colmare le distanze rapidamente a ...

