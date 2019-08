Minacce | botte e offese alla moglie davanti ai figli | arrestato un 42enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Francesca Bernasconi L'uomo, sotto gli effetti della cocaina, la prendeva a schiaffi, calci e pugli e la minacciava con un coltello.anche ai parenti della donna, insulti e, ancheai. Per questo, un uomo di 42 anni è finito in carcere, a Catania, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della37enne. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati che si occupa dei reati di violenza di genere, hanno scoperto che l'uomo aveva relegato la donna in una condizione di totale asservimento psicofisico, a causa delle continue vessazioni che il marito metteva in atto da più di un anno. Le violenze, infatti, sarebbero iniziare nell'aprile 2018 e sarebbero andate avanti fino ad ora. Secondo quanto ricostruito dprocura, il, spesso sotto glie effetti della cocaina, era solito picchiare la, anche in presenza deie ...

