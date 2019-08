Lucano | appello di Cuffaro | ‘Fate vedere il padre a ex sindaco Riace | io soffro ancora’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) (AdnKronos) – “Ci sono cose che non davvero non si capiscono – dice ancorain una intervista all’Adnkronos – e che devono fare riflettere le persone. E’ una cosa molto triste e molto dolorosa, e lo dico per esperienza personale. Dico che lascia il segno nell’animo per tutta la vita. Un segno di sofferenza e forse anche di rimorso. Penso che un paese di grandi diritti civili come il nostro queste cose non le dovrebbe fare”. E aggiunge: “Non dovrebbe succedere a nessuno, nessuno di quelli che stanno scontando una pena e ancora meno a chi non ha ancora subito neppure una condanna. E’ una vicenda tutta da riflettere.non è un pericoloso mafioso o un criminale, potrebbe anche essere assolto. E in quel caso chi lo ripaga di tutto questo?…”.Nel 2014 Salvatore, quando era ancora detenuto, non ...

