Il gameplay di Age of Empires 4 potrebbe essere mostrato all' X019

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019) Age of4 ha perso un altro grande show come la Gamescom per mettersi in mostra, ma la speranza è che sia presente al prossimo grande evento di Microsoft.C'è stato molto silenzio intorno a Age of4 praticamente da quando il gioco è stato annunciato due anni fa. Al di fuori del reveal trailer, non abbiamo visto e sentito nulla al riguardo.All'E3 di giugno, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che avremmo ricevuto più informazioni quest'anno. Visto che Age of4 è stato annunciato per la prima volta alla Gamescom, in molti hanno creduto che il gioco potessetra i protagonisti della fiera di quest'anno.Leggi altro...

