Google Drive ora vi fa compilare i moduli PDF direttamente dall’app Android

Con questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Drive : Google Drive fa un altro passo avanti verso la semplicità e l'immediatezza aggiungendo una nuova gesture utilizzabile per passare da un account a un altro nel caso in cui ce ne siano più di uno.

Google testa le scorciatoie in Google Drive per ridurre le copie dei file : Come parte di una nuova beta, Google Drive sta ora testando la possibilità di creare collegamenti per ridurre le copie dei file che non rimangono sincronizzate. Saranno visibili a tutti coloro che hanno accesso alla cartella o all'unità mentre la creazione di un collegamento non avrà alcun impatto sulla condivisione dell'accesso.

Xiaomi aggiunge l'integrazione di Google Drive a Mi File Manager : L'app Mi File Manager per la gestione dei File precaricata sulle ROM MIUI e dispositivi Xiaomi, ha recentemente ottenuto una riprogettazione in una precedente beta e ora l'azienda ha aggiunto l'integrazione di Google Drive al suo File Manager. L'integrazione di Google Drive permette agli utenti di accedere a tutti i loro File archiviati sul cloud direttamente dall'app di gestione File predefinita dell'interfaccia MIUI.

La pagina Priorità e le Aree di lavoro di Google Drive si estendono a tutte le versioni di G Suite : Google Drive riceve nuove funzionalità basate sull'apprendimento automatico tramite una nuova funzionalità Priorità che presenta i documenti più pertinenti e le Aree di lavoro personalizzabili. Il roll out completo di Google Drive per il web è iniziato ieri e dovrebbe completarsi entro la fine di questa settimana e sarà attivo per impostazione predefinita per tutti gli account G Suite.

Come accedere a Google Drive su Linux : Purtroppo Google non permette di utilizzare il suo servizio di cloud storage su Linux. Per questo, gli utenti hanno bisogno di sfruttare una soluzione alternativa oltre alla classica applicazione Web.

Google Foto e Drive cambiano modo di interagire : la parola d'ordine è semplificazione : Google Foto e Google Drive semplificano il modo in cui interagiscono tra loro: da oggi non si sincronizzeranno più automaticamente.

Google Drive migliora il funzionamento offline di Google Documenti : In ambiente lavorativo è molto comune per i dipendenti ottenere l'approvazione per i vari Documenti dai rispettivi superiori e Google Drive si è adeguato