Elisabetta Gregoraci | la verità su Briatore | “Non tornerò con lui”

Elisabetta Gregoraci : “Non tornerò con Flavio Briatore - scherza quando dice di volermi risposare” : Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La conduttrice smentisce il riavvicinamento all’ex marito: “Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta. Non tornerò con il padre di mio figlio”. Francesco Bettuzzi, quando la relazione con la Gregoraci è finita, aveva scritto: "A casa mia, una coppia è formata da due persone, non da tre".Continua a leggere

Elisabetta Gregoraci : "Non tornerò con Briatore" : Novella Toloni Elisabetta Gregoraci confessa, in una lunga intervista al settimanale "Oggi", di non voler tornare con il suo ex Flavio Briatore e di avere solo due priorità: il figlio e il lavoro Molti avevano sperato in un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Le ultime foto della loro vacanza a Capri, a bordo dello yacht dell’imprenditore, avevano alimentato ancora di più i rumors. Anche la recente rottura ...

Elisabetta Gregoraci single - il commento (che spiazza) di Briatore : Flavio Briatore non si nasconde e, dopo i gossip degli ultimi giorni, commenta in modo molto diretto l’addio fra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi. Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore, la showgirl calabrese aveva ritrovato il sorriso accanto a Bettuzzi, proprietario dell’azienda Pure Herbal. Una storia d’amore raccontata anche su Instagram, con le foto di un viaggio romantico in Thailandia. Qualche ...

Elisabetta Gregoraci vola da Briatore e sfoggia un bikini perfetto (39 anni) : Elisabetta Gregoraci vola in Sardegna da Briatore e sfoggia un bikini perfetto a 39 anni. La showgirl calabrese ha lasciato Montecarlo per iniziare le consuete vacanze estive insieme agli amici e al figlio Nathan Falco. Dopo un breve soggiorno a Mykonos, Elisabetta ha raggiunto la Sardegna, seconda casa di Flavio Briatore, dove l’imprenditore ha diverse attività e gestisce uno dei locali più famosi della Costa Smeralda. La coppia, che si è ...

Il web contro Gabry Ponte dopo il gesto fatto ad Elisabetta Gregoraci : Durante il programma “Battiti Live” Gabry Ponte ha toccato il lato b di Elisabetta Gregoraci, di certo una scena che non è sfuggita al pubblico, ma non è nemmeno piaciuta, tanto che alcuni, sui social, hanno iniziato a parlare di molestie ses….uali ai danni della conduttrice. Nel corso dell’ultima puntata dello show musicale Gabry Ponte ha toccato più volte il posteriore della conduttrice mentre salutava il pubblico dopo la sua ...