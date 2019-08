A un condannato a morte tentano 18 volte con iniezione letale di farlo morire ma

USA - detenuto condannato a morte sceglie di morire con la sedia elettrica : Stephen West, condannato a morte nel 1986 per l’omicidio di una donna e di sua figlia di 15 anni, ha deciso di non optare per l'iniezione letale ma - ai sensi di una legge - ha scelto di morire sulla sedia elettrica.Continua a leggere

Iran. Parla la moglie di Ahmadreza Djalali - il ricercatore condannato a morte per spionaggio : “Sparito per 10 giorni” : “Ho Parlato con mio marito solo pochi minuti, mi ha detto che è stato bendato e trasferito in un luogo sconosciuto, non sa neanche lui dove sia stato in questi ultimi dieci giorni. Gli hanno fatto delle domande e mi ha detto che probabilmente vogliono rivedere il suo caso, ma non sappiamo se in maniera positiva o negativa”. Vida Mehrannia è la moglie del ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali, condannato a morte in Iran nel 2016, recluso nel ...

condannato a morte per aver ucciso un uomo ma dopo dieci anni la vittima ricompare : Un uomo in Cina era stato Condannato a morte con pena sospesa per aver ucciso un uomo. L’uomo si chiama Zhao Zuohai e abitava in un villaggio in una zona di campagna della Cina centrale ed era stato accusato di aver ucciso Zhao Zhenxiang. I due abitavano nello stesso villaggio e iniziarono a litigare animatamente. Al culmine della lite, Zhao Zuohai, secondo gli inquirenti, aveva ucciso Zhao Zhenxiang. Il presunto omicida si era sempre ...

Sindaco condannato a morte in Iran - i dubbi che ho sulla vicenda dell’omicida Najafi : Non meraviglia che l’ex Sindaco di Teheran sia stato condannato a morte dopo aver confessato in tv l’omicidio di sua moglie. Da settimane si attendeva una condanna che non poteva essere diversa. L’Iran è uno dei paesi al mondo in cui esiste ancora la pena capitale e, visto che spesso viene inflitta per reati meno efferati, non poteva non venir applicata stavolta. Il caso sta tenendo molto attivi i media Iraniani, che non perdono occasione per ...