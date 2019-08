Vasco Rossi in spiaggia a Castellaneta Marina | “Sono dovuto scappare” VIDEO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Oggi delirio insono. Non c’è pace per. Tra le meravigliose dune di sabbia diin provincia di Taranto dove si trova in ferie da Ferragosto, il Blasco è stato letteralmente travolto da un nugolo agguerrito di fan. Donne e uomini, a dire il vero parecchi anche gli ammiratori attempati, hanno costretto il rocker di Zocca a fuggire dalladivincolandosi tra abbracci, spinte, mani, e smartphone branditi come una clava. Il brevedi quella che sembra più lotta greco-romana che l’umile richiesta di un autografo è stato postato su Instagram dache ci ha scherzato su, anche se i commenti sono molto duri rispetto alla mancanza di educazione dei fan. “Questi non sono fan, sono mitomani”. “Fatelo respirare maleducati”. “Aggredirlo così no! Fatelo riposare”. Pochi giorni faaveva postato su Facebook unin ...

