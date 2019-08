Scontrini elettronici | entro il 2 settembre la sanatoria per i dati di luglio

Lotteria Scontrini elettronici : come funziona e cosa si vince. I premi : Lotteria scontrini elettronici: come funziona e cosa si vince. I premi La Lotteria scontrini elettronici avrà inizio nel 2020 con premi mensili e annuali mentre nel 2021 potrebbero esserci anche premi settimanali. In un Paese dove il gioco (d’azzardo) è una valvola di sfogo nonché una flebile speranza di uscire da condizioni economiche precarie con l’auspicio di una vincita milionaria e casuale, la Lotteria degli scontrini elettronici ideata ...