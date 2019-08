Le 10 cose che non ti aspetti di trovare in un aeroporto

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Giardini e cascate -Changi di SingaporeGollum - Wellington, Nuova ZelandaInstallazione luminosa Sky’s the Limit -O’Hare di ChicagoSculture Mudra -Indira Gandhi di DelhiPista di decollaggio sulla spiaggia -di Barra in ScoziaFlight Paths -Hartsfield-Jackson di Atlanta Torre di bagagli -Internazionale di SacramentoTunnel di Bamboo -Salvador, BrasileYellow Submarine -John Lennon di LiverpoolLight Tunnel -metropolitano di DetroitL’è il luogo in cui iniziano le avventure. Partire, tornare, fare scalo è sempre bello, ma è chiaro ci sono aeroporti ed aeroporti. Non è detto che un grande hub sia migliore: alcuni -piccolissimi – aeroporti hanno musica e buffet gratuiti per gli ospiti – altri grandi scali internazionali non hanno veramente niente di particolarmente ...

