Incendio a Fabriano | in fiamme 5 000 mq di vegetazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 15 ad Argignano di(Ancona), nei pressi della galleria delle Serre, per undella. Per cause accidentali, sono andati a fuoco circa 5.000 mq diselvatica. I vigili del fuoco nonostante il vento forte hanno contenuto e poi spento definitivamente lealtissime. Una squadra e’ ancora sul posto per la bonifica della zona interessata dal rogo. Non si segnalano persone coinvolte. L'articolo: in5.000 mq diMeteo Web.

viveremarche : Fabriano: incendio ad Argignano, a fuoco 5.000 mq di vegetazione selvatica - DomenicaGianne4 : RT @forestale82: Sterpaglie a fuoco, l'incendio rischia di arrivare in strada: arrivano i vigili del fuoco - forestale82 : Sterpaglie a fuoco, l'incendio rischia di arrivare in strada: arrivano i vigili del fuoco -