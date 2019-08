Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android

Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta - Ricordi e altre novità : Il codice contenuto nell'app di Google Foto 4.23 in fase di lancio da ieri sera mostra una serie di nuove funzionalità che verranno introdotte a breve, tra cui i Ricordi e la possibilità di gestire in-app la funzione Cornice Foto del proprio Smart Display. La beta di Colorize è in lavorazione, inoltre potrebbe anche arrivare la versione di prova di Google One. L'articolo Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta, Ricordi e altre ...

Google Play Services si prepara a stimare il tempo di utilizzo rimanente per i dispositivi bluetooth : Il jack per cuffie da 3,5 mm sta per uscire di scena in favore dei dispositivi audio bluetooth e ora l'ultima versione beta di Google Play Services indica che Google tenterà di fornire una stima più intelligente per la durata della batteria, traducendo la percentuale della batteria rimanente in ore e minuti di utilizzo previsti.

Google Duo 60 aggiunge l'eliminazione della cronologia delle chiamate e prepara le modalità dark e luce scarsa : Google Duo 60 aggiunge la possibilità di eliminare la cronologia audio e video di un contatto e prepara un'imminente opzione che permetterà di ricevere messaggi dal team Duo, una modalità scura e la funzionalità "luce scarsa" che potrebbe arrivare presto.

Google Home 2.13 prepara il supporto a Nest Hub Max e alla migrazione degli account Nest : Google rilascia la versione 2.13 di Google Home, che prepara il supporto a Nest Hub Max e alla migrazione degli account Nest verso quelli Google.

Google Pay 2.94 prepara il supporto per l'autenticazione facciale di Google Pixel 4 e altre novità : Google afferma che la prossima biometria facciale di Pixel 4 sarà abbastanza sicura per effettuare i pagamenti mobili e l'ultima versione dell'app Google Pay suggerisce che supporterà l'autenticazione dei pagamenti con il vostro viso. La versione 2.94 dell'app prepara anche l'aggiunta di SafetyNet, uno strumento che vi avviserà se il vostro smartphone rispetta i requisiti per effettuare i pagamenti.

Google completa il rilascio di Chat RCS in Francia e Regno Unito e si prepara per nuovi Paesi : Alla fine di giugno il colosso di Mountain View ha annunciato di avere dato il via al rilascio di Chat RCS in Francia e UK e nelle scorse ore è stato completato

Google prepara la possibilità di recensire un'applicazione senza dover andare su Play Store : Google al lavoro per portare le recensioni del Google Play Store direttamente dentro alle applicazioni: un nuovo modo per recensire un'app, alla ricerca di migliorare il sistema.

Google Home modifica i quadranti di controllo e prepara altre novità : L'ultima versione 2.12.50 dell'app Google Home prepara le impostazioni dell'interfaccia utente per il nuovo smart display Nest Hub Max e modifica il design dei quadranti di controllo.

Gboard dice addio a GIF Camera e si prepara ad accogliere Google Assistant : Gboard saluta definitivamente GIF Camera, introduce piccole novità, si prepara all'integrazione con Google Assistant e testa nuove modalità di autocompletamento.

Ma quale abbandonato - Google Fit riceve il tema scuro e si prepara per altre novità : Anche Google Fit riceve finalmente il tema scuro con l'aggiornamento alla versione 2.16. Oltre al nuovo look, il codice contenuto nell'APK dell'app rivela che il team di sviluppa sta lavorando sull'aggiunta manuale del sonno al diario.