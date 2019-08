Conte rassegna le dimissioni al Quirinale | al via consultazioni

Crisi - l’annuncio del Quirinale : “Conte ha rassegnato le dimissioni”. Domani consultazioni : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti. Lo rende noto il Quirinale. Le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio ...

Badminton - Mondiali Basilea 2019 : i convocati dell’Italia. In Contemporanea la rassegna iridata del parabadminton : I Mondiali 2019 di Badminton e paraBadminton si disputeranno in contemporanea, dal 19 al 25 agosto, ed in unica sede, a Basilea, in Svizzera: sarà il solo Rosario Maddaloni a rappresentare l’Italia nella prima delle due rassegne, nel tabellone di singolare maschile, che avrà il via il 19 e che sarà sorteggiato lunedì 5 agosto. Nel paraBadminton invece saranno quattro gli azzurri in gara: Rosa Efomo De Marco, impegnata nel singolare ...

