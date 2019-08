Clamidia | vaccino sperimentale contro l’infezione sessuale più diffusa

Fonte : dilei

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Si aprono all’orizzonte speranze importanti per il trattamento della. Come riportato da un articolo uscito recentemente sulla rivista scientifica The Lancet, unl’infezione sessualmente trasmissibile piùal mondo ha passato i primi test su pazienti umani. Le procedure di test appena citate sono state gestite tramite uno studio in doppio cieco che, con una durata compresa tra l’agosto 2016 e il febbraio 2017, ha preso in considerazione la situazione clinica di un gruppo di donne di età compresa tra i 19 e i 45 anni. Quelle assegnate casualmente al gruppo di somministrazione deltramite iniezioni, non hanno riportato alcuna reazione avversa seria (gli studiosi hanno riscontrato solo delle lievi reazioni a livello del sito di inoculazione). Le equipe che hanno condotto lo studio, realizzato anche grazie ai finanziamenti della ...

