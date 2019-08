Calciomercato Juventus | contatti con il Barcellona per Mandzukic | Rakitic e Miranda

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ildellaguarda aper piazzare due esuberi. I nomi più caldi al momento sul fronte spagnolo sono quelli di Mario Manduzkic ed Emre Can. Entrambi non rientrano nei piani di Sarri per la prossima stagione e sono tentati dall’avventura in Spagna. I blaugrana per provare a convincere Paratici, volato in Catalogna negli scorsi giorni, sono pronti ad inserire negli affari almeno due contropartite. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport le trattative sarebbero entrate nel vivo.: ilpiomba suMarioè uno dei nomi in uscita deldella. Il gigante croato dopo quattro anni in bianconero con 162 presenze e 44 reti è al passo di addio. Fondamentale per il gioco di Allegri, da quando è arrivato Sarri è sceso nelle gerarchie. A passargli davanti sono stati sia Higuain che Dybala, entrambi ...

