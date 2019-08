Angelo non ce l' ha fatta | si è spento a 26 anni un ragazzo fantastico

Grande Fratello - Angelo Sanzio - problemi dopo un'operazione : "A Pomeriggio Cinque - si sono accorti che qualcosa non andava..." : Angelo Sanzio, il Ken Umano italiano che ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, aveva già parlato del suo intervento di riparazione, dopo una blefaroplastica che ha rischiato di causargli delle complicazioni, durante una puntata di Realiti - Siamo tutti protagonisti, programma andato in onda su Rai 2.Al settimanale Vero, Angelo ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo la vicenda che, considerata la propria passione per ...

Temptation Island - Nunzia : «Con ArcAngelo ci siamo incontrati - ma non torneremo insieme» : L'esperienza a Temptation Island ha segnato, per Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la fine di una storia d'amore durata ben 13 anni. I due, dopo il falò, hanno deciso di lasciarsi e...

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice VAngelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

Nunzia e ArcAngelo non sono tornati insieme : “Ha fatto male” : Nunzia e Arcangelo dopo un mese da Temptation Island: lui non torna indietro Una storia giunta al capolinea quella di Nunzia e Arcangelo a Temptation Island. Dopo 13 anni di grande amore, durante il falò di confronto finale, proprio la Sansone scelse di chiudere la loro storia. Vederlo in compagnia della tentatrice Sonia, tenendo determinati […] L'articolo Nunzia e Arcangelo non sono tornati insieme: “Ha fatto male” proviene da ...

Tennis - Angelo Binaghi su Federer : “Ho sempre odiato chi giocava meglio di me e non soffriva” : Angelo Binaghi, presidente della FederTennis, non è mai stato di sicuro un supporter di Roger Federer. Le sue dichiarazioni recenti in pubblico lo hanno confermato. Nel corso degli Internazionali d’italia, Binaghi rispose in maniera piccata alle esternazioni del campione svizzero, che si lamentò delle condizioni del campo e delle linee bagnate e scivolose del Foro Italico: “Quando si perde, si cercano sempre scuse“, le parole ...

Non glielo devi fare! Anna TatAngelo - bufera dopo la foto col figlio in piscina : Ma quanto è bella Anna Tatangelo? Questa estate, la bella cantante, la sta dedicando al figlio e al relax più totale. La sua estate in compagnia del figlio Andrea, nato dalla relazione con il collega Gigi D’Alessio, ogni tanto viene interrotta da qualche scatto pubblicato sui social che irreparabilmente causa qualche scossone di terremoto mediatico. Oltretutto il cantautore napoletano non è insieme alla sua famiglia, evidentemente perché ...

Temptation - Nunzia supplica ArcAngelo ma lui la rifiuta : 'Non meriti uno come me' : Lunedì 8 luglio è andata in onda una nuova puntata del reality estivo Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia e che ha visto, in parte, protagonisti Arcangelo e Nunzia. come ben ricordiamo infatti, la loro storia d'amore era giunta al capolinea durante la scorsa puntata ma, dopo alcuni giorni di distanza, Nunzia era ritornata sui suoi passi. Il confronto tra Arcangelo e Nunzia Grazie anche a Filippo Bisciglia, Nunzia ha avuto la ...

Temptation Island - ArcAngelo lascia Nunzia : "Non mi meriti" : Il clamoroso dietro front di Nunzia settimana scorsa aveva aperto spiragli verso una riappacificazione con il suo fidanzato Arcangelo con la quale sta insieme da 13 anni: "Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato. Ho capito che bisognava ascoltarlo". La consapevolezza di aver acceso gli animi in un momento in cui si poteva riflettere ha portato lei a ripensare sul confronto interrotto quasi bruscamente qualche giorno prima. Mi ...

Temptation Island : ArcAngelo pensa di non essere ripreso e bacia la tentatrice. Ecco cosa è accaduto… : Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia a Temptation Island. Credendo di non essere ripreso, si è spinto ben oltre con la bionda, che però gli ha fatto ben intendere di non essere convinta di... L'articolo Temptation Island: Arcangelo pensa di non essere ripreso e bacia la tentatrice. Ecco cosa è accaduto… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island - ArcAngelo : “Non sono fatto per essere fidanzato” : Arcangelo Bianco fa una confessione che sconvolge Nunzia di Temptation Island 2019 Stasera andrà in onda una nuovissima puntata della sesta edizione di Temptation Island. E giusto poco fa è stato pubblicato sulle pagine social della trasmissione un video in cui i fan hanno avuto modo di vedere lo sfogo di Arcangelo Bianco. Uno sfogo che ha immediatamente fatto molto discutere un po’ tutti, Nunzia Sansone compresa. Cosa ha detto il ragazzo? ...

"Via il nome di Angelo Vassallo dei circoli Pd - la sua storia non vi appartiene" : Rimuovere il nome di Angelo Vassallo dai circoli del Partito democratico a lui intitolati. A chiederlo è Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo e fratello del sindaco “pescatore” di Pollica (Salerno) ucciso il 5 settembre 2010 in circostanze ancora non chiarite. In una dura lettera indirizzata al Pd nazionale, alla Segreteria regionale del Pd Campania e alle segreterie provinciali della regione, Dario ...

Anna TatAngelo in vacanza in Grecia! C'è il figlio ma non Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo, come moltissimi altri Vip, è partita per le vacanze. Si trova in compagnia di amici, del figlio ma non di Gigi D'Alessio. In questi giorni di calda estate Anna Tatangelo è partita per le vacanze insieme al figli e alcuni amici. La cantante di Sora, ultimamente, ha recuperato molti followers su Instagram e solo grazie ad alcuni scatti pubblicati che facevano intravedere le sue curve da capogiro. -- Grazie al suo ...