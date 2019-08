Sì al sequestro della sede di Casapound | base per atti di squadrismo

Gibilterra ha rifiutato la richiesta di sequestro della petroliera iraniana Grace 1 presentata dagli Stati Uniti : Domenica Gibilterra ha rifiutato la richiesta degli Stati Uniti di sequestrare la petroliera iraniana Grace 1, presentata con un mandato venerdì. La nave era stata trattenuta a Gibilterra per 43 giorni, da luglio fino al 15 agosto: il Regno Unito,

Gli Stati Uniti hanno emesso un mandato per il sequestro della petroliera iraniana Grace 1 : Venerdì il dipartimento di Giustizia statunitense ha emesso un mandato di sequestro per la petroliera iraniana Grace 1, che si trova tuttora ancora a Gibilterra, nonostante il 15 agosto la nave sia stata rilasciata dalle autorità del territorio d’oltremare britannico che la avevano

Mediterranea sfida Salvini dopo il dissequestro della Procura : 'Torneremo subito in mare' : La Procura di Agrigento ha disposto nella giornata di ieri il dissequestro della nave Mare Ionio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans e immediatamente i suoi vertici hanno lanciato un nuovo guanto di sfida al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, dichiarando di essere pronti a salpare al più presto verso le coste della Libia. L'annuncio è stato dato immediatamente dopo la notifica da parte dell'autorità giudiziaria attraverso gli ...

Migranti - procura dispone dissequestro della Mare Jonio : “Salperemo il prima possibile” : “La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio di Mediterranea. Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare”. L’annuncio arriva da un tweet della ong Mediterranea Saving Humans. La portavoce Alessandra Sciurba conferma: “Abbiamo bisogno di tempi tecnici per riorganizzarci e salperemo prima possibile”. L’imbarcazione si trovava dal 13 maggio scorso ...

Fermato mentre guida l’auto intestata alla moglie : multa e sequestro del mezzo. Le nuove norme del codice della strada che nessuno conosce : Un uomo ha provato a spiegare ai vigili che circolava su un’auto con targa estera soltanto perché è intestata alla moglie e ha anche mostrato la carta di circolazione sulla quale c’è il nome della donna (che con il matrimonio ha acquisito il cognome del marito). Ma i vigili urbani sono stati inflessibili: hanno elevato un verbale da oltre 400 euro e disposto il sequestro della vettura. Il motivo? Il Decreto sicurezza, entrato in vigore nel ...

Carola Rackete ha querelato Salvini : richiesto il sequestro della sua pagina Facebook : La disfida tra Carola Rackete e Matteo Salvini si arricchisce di un nuovo capitolo. La giovane comandante della nave Sea Watch 3, come aveva annunciato alcuni giorni fa al quotidiano 'La Repubblica', ha presentato formalmente un'articolata denuncia contro il Ministro dell'Interno. Le accuse che muove la tedesca sono gravissime e, a dire dei suoi legali, molto articolate: questo pomeriggio verrà infatti consegnato alla Procura di Roma un vero e ...

Palma di Montechiaro - giallo sul sequestro della collana regalata da Dolce e Gabbana alle suore di clausura : Il giallo della collana di Dolce e Gabbana. Quella che i due stilisti hanno regalato come atto di devozione al paese di Palma di Montechiaro, il Comune in provincia di Agrigento che è stato...

L’Iran ha chiesto il dissequestro della petroliera bloccata dal Regno Unito a Gibilterra : L’Iran ha chiesto il dissequestro della petroliera Grace 1 bloccata ieri dal Regno Unito a Gibilterra, descrivendo il sequestro come illegittimo e minacciando ritorsioni contro il Regno Unito. La petroliera, che ha bandiera panamense, è gestita da una società di

Pedemontana Veneta - terzo sequestro del cantiere della galleria di Malo : “Utilizzati materiali non a norma” : Per costruire la galleria di Malo, sotto le colline tra la valle vicentina dell’Agno e la zona di Thiene e Breganze, sono stati utilizzati materiali non marchiati “CE” e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. Con quest’accusa il cantiere di 6 km all’interno del progetto della Pedemontana Veneta – che dovrebbe diventare la prima superstrada italiana – è stato ...

Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno si farà : annullato il sequestro della spiaggia : Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno è confermato. Dopo le incertezze degli ultimi giorni, arriva la conferma della revoca del sequestro della spiaggia di Lido Fiore Flava, dove il 13 luglio si terrà una delle tappe del Jova Beach Party in programma nel lungo calendario di eventi. Il giudice Alessandra Grammatica di Santa Maria Capua Vetere ha infatti deciso per la revoca del sequestro della spiaggia che ospiterà il tour di Jovanotti. ...

Bologna - maxi truffa della 'ndrangheta ai danni dello Stato : sequestro per due milioni : Operazione della Dia. Scoperto un affare truffaldino dell'organizzazione emiliana, in concorso con esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, messo in atto contro il ministero dell'Economia e Finanze