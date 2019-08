Salvini | il più bravo a distruggere la sua reputazione E ora spero che Conte resti

Giuseppe Conte - il punto più basso : "Non si fa" - cosa arriva a rinfacciare a Salvini : Più che un discorso sulla crisi, quello di Giuseppe Conte è un processo a Matteo Salvini, l'ormai ex alleato che ha presentato una mozione di sfiducia contro di lui. I retroscena lo avevano anticipato, ma forse le parole di Conte sono ancora più dure del previsto. Il premier, che per un anno pubblic

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Italia oggi è più debole in Ue» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Matteo Salvini umiliato dal M5s : "Inaffidabile - non abbiamo più tempo da perdere" : "Il ministro Matteo Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un 'centro di gravità permanente' che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Suo malgrado qui c’è una forza come il MoVimento 5 Stelle che ha invece deciso di agire in maniera decisa e

Matteo Renzi sfida Matteo Salvini : "Scegli tu il collegio e poi vediamo chi prende più voti" : Matteo Renzi sfida Matteo Salvini in un duello alle urne. "Gli faccio una proposta: vuoi un confronto elettorale? Bene, scegli tu in quale collegio, Firenze o Milano mi vanno bene. Mettiamoci nello stesso collegio senatoriale o alla Camera e vediamo chi prende più voti", dice l'ex premier del Pd in

Voglio Salvini al potere! Così poi potrò lamentarmi di più : Tanto peggio tanto meglio! Ma chissenefrega se Salvini, in poco più di un anno è riuscito a verticalizzare l’odio nazionale. Ma che importa se omosessuali, negri e zingari subiscono sempre più gesti di intolleranza, odio e a volte violenza. Ma chi se ne importa se chi fugge della Libia viene rimandato indietro nei campi di concentramento e tortura. A Salvini stare al governo e avere il massimo di attenzione di tutti i telegiornali fa bene, lo ...

Vertice M5S : "Salvini non è più un interlocutore credibile" : Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente scaricato Matteo Salvini. Oggi i big di M5S si sono riuniti nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, per fare il punto della situazione sulla crisi di governo e capire come procedere.Al Vertice hanno partecipato il leader di M5S Luigi Di Maio, il Presidente della Camera Roberto Fico e anche Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio, così come Paola Taverna e i capigruppo ...

I vertici M5S chiudono la porta a Salvini : «Non è più credibile». E lui : non lascio il Viminale : La prospettiva sempre più concreta che possa nascere un governo M5s-Pd spaventa il leader leghista Matteo Salvini che

Luigi Di Maio si piega a Grillo e Casaleggio : "Salvini non più credibile - il M5s sta con Conte" : Tra il Movimento 5 Stelle e la Lega è finita. È una nota dei grillini presenti al vertice a casa di Beppe Grillo a Marina Di Bibbona (c'erano Di Maio, Di Battista, Casaleggio, Paola Taverna e i capigruppo di Senato e Camera Patuanelli e D'Uva) a chiarire forse definitivamente come andranno le cose i