Il rocciatore Maestri | “Da vecchi serve più coraggio L’impresa di sopravvivere non la

(Di martedì 20 agosto 2019) Repubblica intervista Cesare, il più fortedel mondo dalla fine degli ultimi anni del Novecento insieme a Walter Bonatti. “La mia impresa adesso è vivere con dignità fino alla fine. Sono uno, ma non voglio passare per “mona” con me stesso e così non mi nascondo. Sì, sto in piedi e cammino solo grazie al girello, la testa vaga a lungo per luoghi ignoti. Dipendo dagli altri. Sono stato forte e ho visto mia moglie Fernanda morire: ho imparato a non avere paura di essere ammalato e di diventare debole. Un uomo alla fine dovrebbe vivere come ha vissuto”. Una vita dedicata all’avventura, la sua. Vive a Madonna di Campiglio da 63 anni. Tra poco ne compirà 90. Dice: “Il punto, nella vita, non è se sei arrivato un metro sopra, o se ti sei fermato un metro sotto. Il punto è se sei riuscito a essere un uomo, oppure no. Io non sono più il “ragno ...

