I migranti si stanno buttando in mare dalla Open Arms

Open Arms - svelate le balle della Ong : "I migranti a bordo stanno bene - nessuna emergenza" : I 107 migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono "molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca", ma non sarebbero emerse "patologie particolari importanti, dal punto di vista medico". È quanto emerge, come apprende l'Adnkronos, da

migranti : medico Lampedusa - ‘i 27 minori sbarcati stanno tutti bene’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “I 27 minori non accompagnati sbarcati oggi pomeriggio a Lampedusa dalla nave Open Arms stanno tutti bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche dopo le visite dei primi 13 Migranti evacuati per motivi medici. “Ho chiamato il Poliambulatorio – ha spiegato – ...

migranti : medico Lampedusa - 'i 27 minori sbarcati stanno tutti bene' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "I 27 minori non accompagnati sbarcati oggi pomeriggio a Lampedusa dalla nave Open Arms stanno tutti bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche dopo le visite dei primi 1

Come stanno i migranti a bordo? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Ma come stanno davvero i migranti su Open Arms? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Lampedusa - il forzista ex deputato alla guida dell'ambulatorio che dice "I migranti stanno bene" : Francesco Cascio è tornato in servizio all'Azienda sanitaria dopo anni di impegno politico: "I migranti sbarcati dalla Open Arms stanno benissimo, mi fido dei miei colleghi che hanno visitato i naufraghi. Io non faccio più politica". Ma la polizia lo vuole ascoltare

migranti - sulle Ong sei italiani su dieci stanno con Salvini : avrebbero un fine politico : Da più di un anno il governo Conte è in sella al Paese. Tra i ministri che negli ultimi mesi hanno fatto valere in maniera più considerevole la propria voce c'è stato senza dubbio Matteo Salvini. Il numero uno del Viminale si è concentrato soprattutto sul tema immigrazione. La scelta di chiudere i porti alle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di Migranti o naufraghi in difficoltà è stata spesso oggetto di vibranti ...