Gran caldo al sud | aumentano i temporali oggi al nord

Meteo : Italia divisa tra Gran caldo - nubi e piovaschi - le previsioni : Italia divisa IN DUE | Il risveglio stamattina è decisamente caldo e afoso su quasi tutto il sud Italia e parte del centro, mentre va leggermente meglio (in base ai punti di vista) al nord, dove...

Allerta Meteo - emergenza maltempo al Nord Italia : nubifragi e Grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...