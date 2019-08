Depilazione definitiva | la soluzione è affidarsi alla luce pulsata

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 20 agosto 2019) Donne e uomini, indistintamente, si trovano costantemente a dover fare i conti con la. I trattamenti tradizionali (ceretta, rasoio,

CharmenDuck : Ma secondo voi se la depilazione definitiva come l'avete chiamata non fosse costosa spiegatemi perché ogni mese una… - personaloquens : @rettilofona @gaaiiia_ Non è detto. Esiste anche la depilazione definitiva. - gpz : @lumorisi Più falso della depilazione definitiva. -