Mastercard arruola esperti di criptovalute e blockchain

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) (foto di Fabian Sommer/via Getty Images)sembra voler accelerare il passo sui pagamenti digitali e sulle. A giudicare da alcuni annunci di posizioni aperte presenti sul sito della compagnia, la società sarebbe intenzionata ad assumereper creare un team autonomo che si occupi di monete elettroniche e. Questa scelta, secondo quanto riportato da The Cryptonomist e dal New York Post, porterebbe il colosso delle carte di credito ad esplorare il mondo tecnologico dei wallet sudirettamente in prima persona. Un piede in quel mercatolo ha già messo quando ha deciso di collaborare al progetto di Libra, la criptovaluta gestita, tra gli altri, anche da Facebook, e sul cui futuro però al momento pesano ancora troppe ombre. Con il nuovo interesse per le monete digitali, il gigante dei servizi finanziari potrebbe entrare in diretta ...