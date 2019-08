Luché conferma che il DJ aveva messo un pezzo di Salmo | ' Qualcuno pronto a sabotarmi'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Lo scontro tracontinua a monopolizzare le cronache del rap web italiano. Nella serata di ieri si è consumato l'ennesimo atto di questa diatriba, ancora ben lontana dal poter essere definita un dissing – nonostante i protagonisti siano tra i più apprezzati rapper italiani contemporanei – dato che nessuno dei due artisti ha ancora tirato fuori una vera e propria diss track indirizzata all'antagonista. Il lancio del bicchiere al DJ cheundiNella serata di ieriavrebbe dovuto esibirsi presso il locale "Le Dune", a Palinuro. Lo show, però, non è mai andato in scena a causa di alcuni problemi audio che hanno costretto l'artista ad abbandonare il palco. Proprio mentre il rapper campano si preparava a lasciare il locale, uno dei DJ presenti ha fatto partire undidalla sua consolle, circostanza che ha mandatosu tutte le furie. Il ...

LucaAsproso : Il fatto che non conosciate Luchè conferma a pieno il discorso di Luchè. - ClaudioPavesi : @paxer89 My 2 cents. Discussione di una tristezza rara. Luchè ha ragione ma la critica arriva da lui che non si è m… -