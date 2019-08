Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il Regno Unito metterà immediatamente fine alladei viaggiatori dall'Unione europea, in caso di una Brexit senza accordo il 31 ottobre Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Londra, addio libera circolazione Col No Deal servirà a tutti il visto - milasandre_ : Devo andare a Londra perché devo dire addio al mio ex che si trasferisce in Australia. Il magico modo di Ilaria - hypatiaphi : Quando mi avevano detto che Londra é una città che ti insegna a dire addio non pensavo avrebbe fatto così male -