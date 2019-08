Lampadine connesse a Internet con la luce | i nuovi modelli Philips trasmettono dati a 150

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) L’degli Oggetti, conosciuto anche con la sigla IoT, è destinato ad abbracciare tutto quello che ci circonda, comprese leha già messo in vendita la seconda generazione di dispositivi d’illuminazione capaci di trasferire: fanno parte della famiglia Truelifi e impiegano una tecnologia di trasmissionewireless Li-Fi (Light Fidelity) che sfrutta lacome mezzo di trasmissione. Ipossono raggiungere una velocità massima di 150 megabit per secondo. La nuova famiglia di prodotti comprenderà anche ‎ricetrasmettitori ‎compatibili con iprecedenti, e come detto sfrutta le onde luminose anziché quelle radio, per intenderci come avviene con Wi-Fi e 4G. Collegando tra i ricetrasmettitori due postazioni statiche, saranno in grado di raggiungere 250 Mbps. È bene precisare che la tecnologia ‎Li-Fi non è una novità, esiste da ...

