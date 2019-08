Intelligenza artificiale | possibilità e limiti fino al mind uploading

Jaguar Land Rover - l’Intelligenza artificiale contro lo stress degli automobilisti : Per gli ingegneri di Jaguar Land Rover l’auto deve essere un luogo sacro, “un santuario tranquillo”: detto alla loro maniera, un “tranquil sanctuary”. Che è, di fatto, il manifesto della vision del gruppo britannico sul modo innovativo di concepire il veicolo, l’automobilista e quindi l’esperienza di guida. L’obiettivo è quello di rendere quest’ultima sempre migliore, facendo interagire l’uomo con la sua auto, ...

L'Intelligenza artificiale di Astro - cane-robot da addestramento : Un 'cucciolo' di 45 kg dotato di sensori, radar e un cervello computerizzato. Sviluppato nei laboratori della Florida Atlantic University, esegue i comandi e apprende per svolgere azioni ausiliarie. E' la nuova frontiera della robotica pensata per la sicurezza

3 siti per scoprire l’artista che è in te. Con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale nell’arte (Getty Images) Dopo il picco di contatti sul sito di Ai Portraits, un’intelligenza artificiale che, partendo da una foto, la ricrea come se fosse un dipinto, gli utenti di internet stanno riscoprendo i software che stimolano la creatività o aiutano a migliorare i frutti del proprio estro. Google AutoDraw AutoDraw è un’idea sviluppata dai Google Creative Lab che permette all’utente di realizzare un ...

Salto in avanti nell’Intelligenza artificiale : ora forse ci capirà davvero : Basato su due nuovi approcci di Google nel riconoscimento del linguaggio, e sfruttando i processori di Nvidia, un nuovo software da record permette di creare algoritmi capaci di comprendere farsi e testi complessi. Ma anche di riprodurli

Nike usa l’Intelligenza artificiale per prevedere lo shopping dei clienti : Le potenzialità predittive dell’intelligenza artificiale non sono più legate soltanto all’industria ma trovano spazio anche nel mondo della moda. Il colosso dell’abbigliamento sportivo Nike è tra i brand che hanno deciso di sfruttare al massimo le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, e seguendo questo corso tech, settimana scorsa ha chiuso l’acquisizione della società Celect, compagnia che opera nel settore delle tecnologie ...

Microcomputer wireless con Intelligenza artificiale nel cuore di un paziente al Policlinico Gemelli : Monitorare gli scompensi cardiaci può migliorare sensibilmente la vita dei pazienti e ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri. In quest’ottica Vectorious ha realizzato V-LAP, il primo Microcomputer wireless per il monitoraggio cardiaco. L’azienda produttrice sta conducendo una sperimentazione clinica internazionale che coinvolge anche l’Italia. Il primo intervento è stato realizzato presso l’Università degli Studi di ...

Ecco le Ai-tapas - realizzate da un’Intelligenza artificiale che gioca ad abbinare i sapori : Dublino – Riuscirà mai un algoritmo a mettere a punto nuove ricette capaci di creare esplosioni di sapore, proprio come fa uno chef? Quando si parla di creatività computazionale, è importante definire esattamente di che cosa si stia intendendo, perché in ogni caso un software può occuparsi solo di una parte ben limitata della preparazione del piatto. Ciò che un’intelligenza artificiale oggi può sperabilmente fare è, in sostanza, dare una ...

Samsung Exynos 9825 è ufficiale : spazio a potenza e Intelligenza artificiale : In attesa che i riflettori vengano puntati tutti sulla gamma Samsung Galaxy Note 10, il produttore coreano ha annunciato il processore Exynos 9825 L'articolo Samsung Exynos 9825 è ufficiale: spazio a potenza e intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L'Intelligenza artificiale che smaschera le intelligenze artificiali : Sembra semplicemente un gioco di parole. Eppure il titolo racconta bene qual è lo scopo dell'ultimo tool sviluppato da alcuni ricercatori dell'Università di Harvard e del MIT di Boston che potrebbe aiutare giornalisti e lettori a capire quando un testo è scritto da una mano non-umana. Gli algoritmi che usano L'intelligenza artificiale sono in grado oggi di generare un testo abbastanza convincente e sensato da ingannare gran parte di noi. Uno ...

Intelligenza artificiale riempie talmente bene gli spazi vuoti nelle foto che nemmeno un esperto se ne accorgerebbe : Quando si pensa alla grafica computerizzata si immaginano gli effetti speciali cinematografici; in realtà la maggior parte dei lavori di questo tipo riguarda modifiche alle immagini che nemmeno si notano. Ad esempio, è impressionante una nuova tecnica messa a punto dall’Università Sun Yat-sen di Guangzhou (Cina) in collaborazione con il laboratorio di ricerca Microsoft di Pechino. Gli scienziati hanno sviluppato un’Intelligenza ...

Ecco come l’Intelligenza artificiale sarà in grado di prevedere il successo di un film : L’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di prevedere il successo di un film. Questa qualità gli sarà garantita da un nuovo algoritmo. In tal modo essa in futuro potrebbe aiutare i produttori cinematografici a capire se una pellicola sarà un flop o meno prima ancora di essere realizzata. Lo ha spiegato Mellissa Roemmele, dell’università della California del Sud, allo Storytelling Workshop 2019 a Firenze. Per testare ...

Medicina - l’Intelligenza artificiale ‘svela’ i problemi al cuore : L’intelligenza artificiale aiuta a mettere in luce una patologia che porta il cuore a battere in modo irregolare. La fibrillazione atriale è relativamente semplice da diagnosticare quando il cuore batte in modo irregolare, ma non quando torna alla normalità. Ora un sistema di intelligenza artificiale testato alla Mayo Clinic negli Stati Uniti, sembra aver identificato dei segnali spia che indicano precedenti anomalie. I ricercatori hanno ...

L’Intelligenza artificiale che blocca chi salta la fila : (Foto: A.I. Bar) Le persone che saltano la fila sono davvero una piaga sociale universale e si manifestano in ogni tipo di coda dall’ingresso o uscita da un mezzo pubblico all’accesso ai bagni fino alle ordinazioni al banco. Ecco, prendendo come spunto proprio quest’ultimo esempio si è sviluppato un sistema automatico per andare a rilevare in modo preciso e immediato i furbetti rispedendo al mittente la loro arroganza. Lo scenario è questo: ...

Malattie coronariche : l’Intelligenza artificiale per agevolare il controllo dei pazienti : Il progetto SMARTool, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Horizon 2020 e coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Ifc), ha sviluppato un programma che utilizza intelligenza artificiale e tecnologia cloud per agevolare il controllo dei pazienti affetti da cardiopatia coronarica (Cad). La piattaforma include una serie di modelli multiscala e multilivello di ...