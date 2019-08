Il padre di Mimmo Lucano sta morendo e lui non può tornare a Riace | l' appello

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) “Il papà dista consumando gli ultimi giorni della sua vita. Dopo il calvario di quest’ultimo anno, pensiamo che abbiano diritto, tutti e due, di salutarsi con serenità dentro le mura della loro casa”. Ildi cui parla il post del Comitato 11 giugno è Domenico, ex sindaco di. Nei confronti dell’uomo diventato in tutto il mondo simbolo dell’accoglienza, da mesi al centro di un’inchiesta della procura di Locri, è stato emesso - e mai revocato - un divieto di dimora nel suo paese. Una misura, questa, che gli impedisce di stare vicino al suo anziano, che è molto malato. Per questo motivo il comitato nato per sostenerlo - che porta il nome del giorno in cui è stata fatta la prima udienza del processo che sta affrontando - è pronto a rivolgere unal presidente ...

