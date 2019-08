Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a causa della privacy

Google Duo non ha paura del buio : in roll out la modalità “Luce scarsa” : Novità in roll out per Google Duo: l'app del colosso di Mountain View per le videochiamate sta ricevendo una nuova modalità denominata "Luce scarsa". L'articolo Google Duo non ha paura del buio: in roll out la modalità “Luce scarsa” proviene da TuttoAndroid.

Chi è più smart tra Google Assistant - Amazon Alexa e Siri? Questo studio non lascia spazio a dubbi : Come se la cavano Google Assistant, Siri e Amazon Alexa su smartphone? Quale dei tre soddisfa maggiormente le richieste degli utenti? Scopriamolo. L'articolo Chi è più smart tra Google Assistant, Amazon Alexa e Siri? Questo studio non lascia spazio a dubbi proviene da TuttoAndroid.

Arresti anomali con Android Auto? Non siete i soli - ma Google fa orecchie da mercante : Risale allo scorso mese di aprile l'inizio delle segnalazioni da parte di vari utenti Android Auto relative ad un arresto anomalo del sistema. Ecco cosa sappiamo L'articolo Arresti anomali con Android Auto? Non siete i soli, ma Google fa orecchie da mercante proviene da TuttoAndroid.

Google - Apple e Microsoft non aggiungono i passaggi a livello alle loro mappe : Google, Apple, Microsoft e altre società tecnologiche hanno ignorato le raccomandazioni delle autorità di sicurezza di aggiungere passaggi a livello alle rispettive mappe digitali L'articolo Google, Apple e Microsoft non aggiungono i passaggi a livello alle loro mappe proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant non supporta più i promemoria per gli utenti G Suite : Da alcuni giorni il team di Google ha introdotto una novità che probabilmente non risulterà particolarmente gradita a tanti utenti G Suite: Google Assistant, infatti, non supporta più i promemoria L'articolo Google Assistant non supporta più i promemoria per gli utenti G Suite proviene da TuttoAndroid.

Niente paura - Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate : Grazie all'intervento di un membro dell'Android Developer Relations, uno sviluppatore e conseguentemente tanti altri suoi pari non hanno più il timore di vedersi sospendere il proprio account perché non aggiornano più le proprie applicazioni non pubblicate. L'articolo Niente paura, Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel : ecco le patch di agosto - e non solo - con Oxygen OS 9.5.11 : OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel col nuovo aggiornamento Oxygen OS 9.5.11 e integra le patch di sicurezza di agosto, nonostante non siano ancora state rilasciate da Google. L'articolo OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel: ecco le patch di agosto, e non solo, con Oxygen OS 9.5.11 proviene da TuttoAndroid.

Facebook - Google - Amazon e Apple devono dimostrare che non violano la concorrenza : immagine: Pixabay Si apre ufficialmente l’indagine dell’antitrust americana sulle big tech. Come si legge sul Wall Street Journal, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su alcuni colossi del web, tra cui Amazon, Google, Facebook e Apple, per valutare se quelle compagnie abbiano agito negli anni in violazione delle norme di concorrenza del mercato. Già il mese scorso erano state annunciate delle azioni da parte ...

"YouTube spia i bambini per inondarli di pubblicità". In arrivo maxi multa per Google : Raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission, l'autorità statunitense che tutela i consumatori

Occhio - la Modalità Incognito di Google Chrome non è in incognito sempre : fix in arrivo : Con la versione 76 di Google Chrome, in rilascio il 30 luglio, Google "tapperà" i buchi utilizzati dai siti Web per verificare la presenza del framework FileSystem L'articolo Occhio, la Modalità incognito di Google Chrome non è in incognito sempre: fix in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Guardi siti porno? Facebook e Google lo sanno!/ Modalità incognito non basterebbe : siti porno: Google e Facebook sanno ciò che Guardi, privacy messa a serio rischio? La Modalità di navigazione in incognito non basterebbe.

Non fatevi scappare Google Home - a questo prezzo è imbattibile : 49 - 99 euro : Dopo Google Home Mini, che qualche giorno fa era in offerta a un prezzaccio, tocca anche al fratello maggiore Google Home essere protagonista di una promozione davvero vantaggiosa. L'articolo Non fatevi scappare Google Home, a questo prezzo è imbattibile: 49,99 euro proviene da TuttoAndroid.

L’avviso “Non adatta ai bambini” appare per alcune app presenti nel Google Play Store : Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini, lo scorso maggio Google ha annunciato che gli sviluppatori Android devono specificare una fascia di età di utilizzo per tutte le app presenti nel Play Store. Come parte di questo impegno esiste la possibilità di contrassegnare un'applicazione come "Non adatta ai bambini" e ora queste etichette di avvertimento stanno iniziando a comparire sulla piattaforma Google Play. L'articolo ...

Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive : probabile esordio sui Google Pixel 4 : Un'analisi di Android Q Beta 5 ha consentito di scoprire alcune funzionalità che Google ha sviluppato ed inserito nella Beta senza però attivarle L'articolo Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive: probabile esordio sui Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.