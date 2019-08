Franco Oppini aveva detto di averla snobbata | Alba Parietti | “Falso | fu lui a

“Io ‘una facile’?!”. Alba Parietti scatenata contro l’ex marito Franco Oppini : C’è un proverbio che fa, più o meno, “non stuzzicar il can che dorme”. Sarebbe da adottare anche per il caso in cui è protagonista Alba Parietti. Che non è certo tipo da mandarle a dire. A stimolarla è direttamente il suo ex marito, Franco Oppini, che in una recente intervista a Quotidiano.net ha speso parole veramente poco carine nei confronti della showgirl. Eppure la coppia era separata da anni ma in ottimi rapporti. Allora Alba ha deciso di ...

