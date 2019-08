Costantino Vitagliano | A Uomini e Donne cercherei l' anima gemella

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) Chi si ricorda di Lucia Pavan? Non provate a googlare: si tratta della prima persona a interpretare il ruolo di tronista nella storia di. La ragazza, nel 2003, scelse alla fine un certo, ma quest'ultimo le disse di no. Dopo qualche tempo,era già sul trono e da lì, dopo aver scelto Alessandra Pierelli, sarebbe iniziata l'ascesa tra serate e Troppo belli, il film con Daniele Interrante.A distanza di tanti anni, si vocifera insistentemente di un ritorno di Costa, non più di primissimo pelo, sul trono Over. Di Più ha chiesto lumi al diretto interessato: "Un ritorno a? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni". Tuttavia, l'uomo non userebbe il programma per ...

