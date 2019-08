Addio all'attore Cosimo Cinieri

E' morto l', dopo una lunga malattia. Aveva 81 anni. Nato a Taranto il 20 agosto 1938,è stato tra i grandi esponenti del teatro italiano e dell'avanguardia, negli anni Sessanta-Ottanta.Nipote del drammaturgo Cesare Giulio Viola, ha lavorato con Carmelo Bene, in Sade,Otello o la Deficienza della donna. Nel cinema ha recitato con registi come Bertolucci,Fulci, Indovina, Troisi, Magni, Winspeare. In Tv è stato anche protagonista di spot pubblicitari.(Di lunedì 19 agosto 2019)