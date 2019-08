Tragedia in Costiera Amalfitana | quindicenne perde la vita dopo uno scontro in scooter

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Praiano in lutto per la morte di Pietro Villani, ilche questa notte è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale con un altro ciclomotore a Vettica, sulla. Inutili i soccorsi, il giovane è morto pocola folle corsa in ospedale. Il tremendo impatto Aveva soltanto quindici anni e unadinanzi a sè, piena di desideri da realizzare e di progetti da costruire con estremo sacrificio giornogiorno. Eppure a Pietro, adolescente residente nel salernitano ed estremo difensore degli allievi della F.C. Virtus Sal De Riso, il destino ha giocato un brutto scherzo nella serata di ieri, pocola mezzanotte, quando sulla sua strada ha finito per incrociare un altro ciclomotore, proveniente dalla direzione opposta. I due motoveicoli hanno impattato tra loro in prossimità di Vettica, dove Pietro avrebbe perso improvvisamente il controllo dello ...

salernopost : Tragedia sulle strade della Costiera Amalfitana la scorsa notte. A Praiano un ragazzo di 15 anni, Pietro Villani, h… - salernonotizie : Si toglie la vita in un centro sportivo: tragedia in Costiera Amalfitana - salernotoday : Tragedia in Costiera Amalfitana: uomo si impicca a Vettica -