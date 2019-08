Simon Gautier | morto in un burrone il turista francese disperso in Cilento

Simon Gautier - morto l’escursionista francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento : era in fondo a una scarpata : Non ce l’ha fatta Simon Gautier. Il corpo del 27enne escursionista francese disperso da 9 giorni nelle campagne del Cilento è stato trovato senza vita in fondo a una scarpata. Era precipitato in punto poco visibile, ma solo oggi i soccorritori sono riusciti ad individuare lo zaino, attraverso le immagini di un drone, e procedere al recupero del cadavere. Si trovava in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, ...