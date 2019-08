Sicilia : al via a Erice i Seminari internazionali emergenze planetarie : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Dal 20 al 23 agosto, 114 scienziati di 29 Paesi (Austria, Belgio, Canada, Cina, Colombia, Francia, Filippine, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia, Giappone, Korea, Kuwait, Libano, Moldova, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Ruanda, Seneg

Sicilia : al via a Erice i Seminari internazionali emergenze planetarie : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Dal 20 al 23 agosto, 114 scienziati di 29 Paesi (Austria, Belgio, Canada, Cina, Colombia, Francia, Filippine, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia, Giappone, Korea, Kuwait, Libano, Moldova, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Ruanda, Senegal, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Usa e Vietnam) parteciperanno ad Erice alla 52esima sessione dei Seminari internazionali sulle ...

Sicilia : messa in sicurezza discarica Mazzarrà - da giunta via libera a mezzo milione euro : Palrmo, 18 ago. (AdnKronos) – Via libera della giunta regionale Siciliana a mezzo milione di euro per interventi di messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese. Il governo Musumeci ha stanziato 510 mila euro di cui 200 mila euro per lo smaltimento del percolato e 310 mila euro per la sostituzione parziale del capping. La delibera proposta dall’assessore regionale all’Energia e servizi ...

Sicilia : inondazioni nel messinese - Regione avvia indagini geognostiche : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – avviato l’iter per intervenire lungo il corso del torrente Papale a Letojanni, nel messinese. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico – guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce – ha pubblicato la gara per affidare le indagini geologiche e geognostiche e l’elaborazione del progetto esecutivo dei lavori che dovranno porre ...

Viabilità : bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso (2) : (AdnKronos) – Cas e Anas hanno inoltre assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l’impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code nonché la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle giornate caratterizzate dal bollino nero (sabato e domenica) e nel prefestivo e festivo di ferragosto. Asp e 118 hanno messo a punto ...

Viabilità : bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend da bollino nero e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l’adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo per la Viabilità (Cov), si prepara ad affrontare il traffico da bollino nero previsto per domani, sabato 10 agosto, e i weekend ...

Via libera del Senato all’assegnazione del seggio Siciliano a Umbria : senatori M5S aumentano a 107 : Un seggio in Senato della regione Sicilia passerà all'Umbria. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore delle conclusioni della Giunta sul seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al Movimento Cinque Stelle, ma che, non essendoci abbastanza candidati pentastellati in quella regione, è stato assegnato al primo fra i non eletti del M5S che avevano corso in Umbria.Continua a leggere

Senato - via libera all’assegnazione del seggio vacante in Sicilia al primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle in Umbria : Dopo una giornata di tensioni tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta per le elezioni di Palazzo Madama sul seggio vacante in Sicilia, che spetterebbe al M5S ma che non aveva abbastanza candidati alle ultime politiche. La Giunta ha quindi deciso di assegnare il seggio in Senato al primo dei non eletti tra i Cinque Stelle che hanno corso in Umbria: la nuova senatrice è Emma Pavanelli, ...

Luca Parmitano invia la prima cartolina spaziale della sua Sicilia [FOTO] : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano ha pubblicato su Twitter la prima cartolina della Sicilia, sua terra natale, da quando il 20 luglio è andato in orbita per la missione Beyond, la seconda per il colonnello dell’Aeronautica Militare, a bordo della Stazione spaziale Internazionale. “Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia,“, scrive l’astronauta, nato a Paternò, ...

Sicilia : insediata nuova commissione Via-Vas : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Si è insediata questa mattina, all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, la nuova commissione Via-Vas della Regione Siciliana. A presiederla, il docente universitario Aurelio Angelini che coordinerà gli altri 23 componenti nominati con decreto dall’assessore Toto Cordaro.Il presidente della Regione Nello Musumeci ha rivolto alla commissione l’augurio di “un lavoro ...