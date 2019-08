Migranti : naufraghi si gettano da Open Arms in acqua - recuperati in due : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.

Migranti : Open Arms - ‘Non riusciamo a contenere disperazione - siete vigliacchi’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare.Le parole mancano. siete dei vigliacchi”. Così l’ong Open Arms, dopo che almeno due Migranti si sono gettati in acqua. L'articolo Migranti: Open Arms, ‘Non riusciamo a contenere disperazione, siete vigliacchi’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 Migranti. Salvini esulta : “Chi la dura la vince” : Il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti che si trovano ancora a bordo della nave della Ong spagnola Procativa Open Arms. Alcuni migranti hanno tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto, ma sono stati fermati.Continua a leggere

Migranti : Migranti : report ispezione sanitaria - tempi più lunghi per Open Arms : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Dopo il report dell'ispezione sanitaria eseguita ieri sera sulla nave Open Arms si allungano i tempi per una soluzione immediata. Come si apprende, dall'ispezione seguita dalla Squadra mobile, dalla Guardia costiera e da due medici della Sanità marittima, non sarebbero

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 Migranti e un porto per lo sbarco : Il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti che si trovano ancora a bordo della nave della Ong spagnola Procativa Open Arms.Continua a leggere

Open Arms - svelate le balle della Ong : "I Migranti a bordo stanno bene - nessuna emergenza" : I 107 migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono "molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca", ma non sarebbero emerse "patologie particolari importanti, dal punto di vista medico". È quanto emerge, come apprende l'Adnkronos, da

La Ong Open Arms dopo l’ispezione : «Per i medici condizioni disumane». Ocean Viking in attesa con 356 Migranti : L’imbarcazione battente bandiera norvegese di medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. A bordo anche 103 minori. «dopo tanti giorni in mare i migranti cominciano ad essere provati»

Open Arms - gli ispettori confermano l’emergenza a bordo. Nel Mediterraneo anche la nave Viking con 356 Migranti : La Procura di Agrigento sta valutando la situazione. Salvini: la ong tiene in ostaggio i profughi, fra cui finti malati e finti minorenni, solo per attaccare e provocare me e l'Italia

Migranti : ispezione Open Arms - 'stanchi e provati ma no patologie importanti' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - I 107 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono "molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca", ma non sarebbero emerse "patologie particolari importanti, dal punto di vista medico". E' quanto emerg

Migranti : caso Open Arms - ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Verranno eseguiti, come apprende l'Adnkronos, ulteriori accertamenti medici sui 27 minori non accompagnati fatti sbarcare ieri dalla nave Open Arms. I giovanissimi sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove oggi verranno sottoposti ad ulteriori vi

Open Arms - pm valutano esiti dell’ispezione. Ong : “Miserabile chi fa propaganda razzista”. Salvini : “Loro tengono i Migranti in ostaggio” : La Procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall’ispezione effettuata sabato sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave bloccata da 17 giorni nel Mediterraneo sulla quale si trovano 107 migranti. A bordo della imbarcazione della ong hanno lavorato per oltre tre ore, fino alle 22 di ieri, un medico della Sanità marittima e gli uomini della Squadra mobile e della Guardia costiera. Le persone soccorse sono ...