Juve | Sarri e Ronaldo dovrebbero tornare in campo già da domani 19 agosto

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Lantus ieri sera 17ha giocato l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato contro la Triestina. Alla trasferta erano assenti due punti cardini della squadra: Maurizioe Cristiano. Il tecnico di Valdarno, colpito da un attacco influenzale alla vigilia della festa di Villar Perosa aveva comunque deciso di essere presente e contro il parere medico è sceso anche dal pullman che aveva condotto la squadra in Val Chisone. Dopo la tradizionale invasione diperò, ha lasciato immediatamente il. Ieri, su consiglio dei sanitari, l’allenatore è rimasto a Torino per evitare l’aria condizionata dell’aereo in modo da non incorrere in spiacevoli ricadute, anche perché la Serie A tra meno di una settimana aprirà i battenti e la sua guida sarà indispensabile per il gruppo impegnato a cambiare filosofia di gioco. L’ex Napoli avrebbe seguito la gara in TV e ...

