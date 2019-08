Italiani crocieristi d' Europa | boom delle nozze in alto mare

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Simonetta Caminiti Con quasi due milioni di passeggeri siamo in vetta alle classifiche. Le tendenze: «sì» a bordo e baristi robot Salire a bordo, prendere il largo e non pensarci più. La crociera è unavacanze preferite dai cittadini europei, e il nostro Paese è in testa alla graduatoria. Secondo Eurostat, l'ultimo biennio ha visto un record dei croceristi salpati dai porti europei: nel 2017 il numero dei passeggeri, infatti, ha raggiunto 7 milioni, laddove il picco del 2012 era stato 6,9 milioni. Una tendenza che viaggiava col vento in poppa già sei anni fa, ma che risulta in aumento. Eurostat parla di 1,9 milioni di passeggeri che, dal nostro Paese, ha deciso di salire su una nave e trascorrere così le ferie: Il 27% del totale dell'Ue. Subito dopo i viaggiatori dalla Spagna (1,5 milioni di persone, cioè il 21%), la Germania (1,1 milioni, quindi il 16%), il Regno ...

