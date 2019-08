TS – Icardi-Napoli | affare definito! Si attende l’ok del calciatore

Tuttosport : Napoli-Icardi - intesa sui diritti d’immagine - saranno condivisi : Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Napoli non ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del ...

Icardi-Napoli - De Laurentiis ha fissato la deadline : si può chiudere dopo il weekend : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del giornale torinese Tuttosport, a firma del giornalista napoletano Raffaele Auriemma, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda l'affare per portare Icardi al Napoli. Infatti, ci sarebbe stata una lunghissima telefonata tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e la moglie/procuratrice Wanda Nara. In particolare, ci sarebbe stato l'ultimatum del presidente alla procuratrice ...

CorSport : I giocatori del Napoli chiamano Icardi : “Vieni da noi” : Non solo le telefonate di De Laurentiis a Wanda Nara, o i contatti tra la manager e Giuntoli. Non solo la telefonata di Ancelotti a Icardi. Ora anche i calciatori, quelli che hanno con l’argentino un rapporto di amicizia, provano a convincerlo a venire a Napoli. Sanno, scrive il Corriere dello Sport, che per vincere le partite c’è bisogno di gol. Cercano di coccolarlo, di persuaderlo con le lusinghe, facendolo sentire importante e raccontandogli ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Inter-Napoli-Roma : ipotesi 'triplice alleanza' per evitare che Icardi vada alla Juve : Formare una "triplice alleanza" di mercato per contrastare la corazzata bianconera, metterle i bastoni tra le ruote, raggiungere i rispettivi obiettivi e provare, così, a ridurre sul campo il gap con i pluri-campioni d'Italia torinesi, vincitori degli ultimi otto scudetti consecutivi. Sarebbe questo il piano anti-Juventus di Inter, Napoli e Roma che ruoterebbe innanzitutto intorno alla cessione di Mauro Icardi, ormai da tempo ai margini nella ...

Repubblica : il Napoli si sente ancora in corsa per Icardi : Nonostante le voci di un’apertura di Icardi per la Roma, il Napoli non si sente affatto tagliato fuori dalla trattativa, scrive Repubblica. De Laurentiis è intenzionato ad avere la meglio sulla concorrenza. Confida nell’appeal che possono avere i 60 milioni di euro messi sul piatto insieme ad un ingaggio da 7,5 milioni di euro promesso all’argentino. La settimana prossima, scrive il quotidiano, arriverà probabilmente la ...

CdS su Icardi – Inter - Napoli e Roma stringono un patto anti-Juve : Il Corriere dello Sport in prima pagina apre con la questione Icardi e con un patto tra Napoli, Inter e Roma Secondo il noto quotidiano sportivo, Inter, Napoli e Roma avrebbero stretto una vera e propria alleanza per far sì che Icardi non vada alla Juventus. L’idea è che Icardi vada al Napoli, Dzeko all’Inter e Milik alla Roma. Marotta starebbe studiando anche una clausola che impedirebbe di poter rivendere Icardi alla ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

Calciomercato Napoli news/ Icardi è l'obiettivo numero uno - ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, ma attenzione alla Roma e alla Juventus.

Icardi-Napoli - Wanda Nara gela gli emissari azzurri : Trattativa Icardi-Napoli solo se la Juve fa retromarcia Calciomercato Napoli- Il Mattino dedica spazio al calciomercato, soffermandosi sulla trattative che riguardano la SSC Napoli. Ecco quanto si legge: Il Napoli la sua offerta a Icardi l’ha fatta. E magari è pronto pure per un rilancio. Ma nell’aria c’è ormai la convinzione che Maurito andrà alla Juventus. E che Suning si accorderà con la Roma per Dzeko. Ovvio, nel caso qualcosa ...

Napoli - il sindaco De Magistris approva : “Icardi? Mi piacerebbe…” : “Icardi al Napoli? A me, sono sincero, piacerebbe. Lozano? Ottimo acquisto“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riguardo al mercato degli azzurri ai microfoni dell’emittente Canale 21. Poi sul San Paolo, rinnovato grazie alle Universiadi: “Siamo contenti che andremo a vedere la prima partita casalinga del Napoli a settembre in uno stadio completamente ristrutturato grazie al lavoro che abbiamo ...

Repubblica – Per il Napoli strada in salita per Icardi. Ci prova anche Ancelotti a convincerlo : Icardi resta l’obbiettivo primario per l’attacco del Napoli che dopo Lozano pensa ad un bomber per completare la rosa. L’edizione odierna di Repubblica scrive che De Laurentiis non molla la trattativa e che Carlo Ancelotti è sceso in campo in prima persona per convincere l’argentino a dimenticare la Juve. Mauro Icardi sarebbe il profilo perfetto. Relativamente giovane ( ha 26 anni) e con un curriculum condito da ...

Icardi-Napoli – Non si esclude un summit con Wanda Nara nei prossimi giorni : Icardi-Napoli – Il presidente De Laurentiis si sta muovendo in prima persona, Il Corriere dello Sport riporta in merito ai contatti tra il patron azzurro e la moglie-agente Wanda Nara Icardi-Napoli – Sembra ormai conclusa la trattativa per il trasferimento di Lozano al Napoli ma Adl vuole aggiungere una punta vera al parco attaccanti azzurro. Il quotidiano riporta di contatti che possono definirsi giornalieri tra le parti, ciò ...

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...