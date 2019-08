Fonte : motorinolimits

(Di sabato 17 agosto 2019) Nel weekend del 21 e 22 settembreFiere ospiterà la settima edizione di, uno degli eventi più importanti d’Italia per la qualità delle vetture in esposizione e il pregio delle mostre realizzate. Tra le esposizioni in programma per quest’anno, ‘Futura’, ‘De Tomaso in Galleria’ e una rassegna di due e quattro … L'articolotraiNoLimits Auto, F1,i, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Modena Motor Gallery 2019 tra passato e futuro - MotoriNoLimits : Modena Motor Gallery 2019 tra passato e futuro - Ag_RiverFlash : Il passato incontra il futuro al Modena Motor Gallery, dal 21 al 22 settembre: dalle auto a 6 ruote alle moto da co… -