Ciliverghe | ufficiale l’arrivo di un giovane portiere

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive delStefano Magoni. L’estremo difensore, classe 2002, giunge dall’Orceana dove ha disputato da titolare in Eccellenza lo scorso campionato e ricoprirà il ruolo di secondoin prima squadra dopo aver superato il periodo di prova nel corso del ritiro. “Stefano è un prospetto di grande qualità, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – quando nella passata stagione l’ho visto all’opera ho subito pensato di portarlo alsia per l’immediato che per il futuro essendo un giocatore classe 2002 su cui possiamo lavorare quest’anno in prospettiva futura. In rosa contiamo adesso due elementi del 2002 come portieri di grande prospettiva, Stefano avendo già disputato quasi un campionato intero da titolare in una categoria importante come l’Eccellenza è più pronto rispetto ...