Migranti | medico Lampedusa | ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di, solo unadonna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di. “Siamo stati avvertiti dalla Guardia costiera – racconta Cascio – che a bordo della nave ci fossero una ventina di persone affette da varie patologie. Così ho chiesto di poterle visitare. Però poi i miei medici che li hanno visitati, perché io non ero presente, hanno detto che solo una ragazza erada otite”. “Mi era stato detto che un’altra donna erada emorragia vaginale – continua – ...

LegaSalvini : ?? L'EVACUAZIONE DI 13 MIGRANTI DELLA OPEN ARMS, IL MEDICO: 'NESSUNA EMERGENZA, STAVANO BENE' - TerreImpervie : Oh fate un po' voi, oramai manco una cosa che dovrebbe essere 'dimostrabile' quadra... ex Alfano, embè? Perché Alfa… - andydemar : Le persone visitate erano denutrite, disidratate? Cascio: 'No. Ovviamente, non stavano bene, portavano addosso le t… -