La Murgia contro Salvini | È disumano e codardo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Luca Sablone La scrittrice si scagliail ministro e difende la Littizzetto: "Lei madre affidataria, lui crudele senza giustificazione" Michelatorna all'attacco: nel suo mirino c'è ancora Matteo. Questa volta la scrittrice non le manda a dire al leader leghista sulla vicenda della Open Arms: "Quello che sta facendoalle persone sulla Open Arms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lui, forte solo con i deboli, il coraggio non lo sopporta. Stima e solidarietà a Luciana Littizzetto per la violenza squadrista". Quello che sta facendoalle persone sulla @openarms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lui, forte solo con i deboli, il coraggio non lo sopporta. Stima e solidarietà a @lucianinalitti per la violenza squadrista. — Michela...

gmguida93 : 'Standing ovation' per il post di Michela Murgia contro Salvini - Tiscali Notizie - gmguida93 : 'Standing ovation' per il post di Michela Murgia contro Salvini - Tiscali Notizie - IPetisso : @Azzurrandia10 @Torrenapoli1 Caro professorone, ti ricordo che il succitato purpo scuotto ha segnato 2 gol (dico 2)… -