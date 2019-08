Fonte : gossipetv

(Di venerdì 16 agosto 2019), la fidanzata di Luca Onestini si sfoga sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha dettoè una ragazza dolcissima e tanto sensibile. Lei insieme a Luca Onestini e al loro grande amore, sono stati la scoperta dell’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. I due infatti si sono conosciuti sotto il tetto della … L'articolonon ce la fa più: “Ilnonmai mancare” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Ivana Mrazova non ce la fa più: “Il rispetto non deve mai mancare” - VanityTouch : RT @lamiacicalina: La Mrazova e il Moonwalker???????? Ivana: 'Amore ma bastaaaa...'?????? ...e le scarpe no e il pavimento no e ti tocchi no e i c… - erikapretti21 : RT @blondiedy: Ma quanto è bella e dolce Ivana Mrazova? La adoro -