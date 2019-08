Avengers Endgame è arrivato sul Google Play Film | pronto all’acquisto

Teen Choice Awards 2019 : Avengers : Endgame e Riverdale tra i più amati dagli adolescenti : Teen Choice Awards 2019 i vincitori tra cinema e serie tv: Avengers: Endgame, Riverdale, Taylor Swift i più amati da ragazze e ragazzi Trasmessi in diretta su Fox direttamente dalla spiaggia di Hermosa Beach in California, sono stati consegnati ieri sera i Teen Choice Awards 2019 i premi degli adolescenti dedicati a cinema, tv, musica e sport. Oltre 55 milioni di voti hanno permesso a Disney e Marvel di dominare la serata con Avengers: Endgame, ...

Avengers : Endgame - ecco perché gli sceneggiatori hanno escluso Adam Warlock : Avengers: Endgame gli sceneggiatori svelano il motivo per cui il personaggio di Adam Warlock non compare nel film.

Chris Hemsworth diventa Thor Grasso - in un filmato backstage di Avengers : Endgame! : Chris Hemsworth – Ecco un esilarante video backstage di Avengers: Endgame in cui l'attore Marvel diventa Thor Grasso.

Avengers: Endgame continua a far parlare di sé anche a quattro mesi dalla sua uscita nelle sale: dopo aver superato Avatar come film che ha guadagnato di più nella storia del cinema mondiale, la pellicola che ha concluso un'intera fase dell'universo cinematografico Marvel si prepara il prossimo agosto a uscire anche in versione home video, in dvd, Blu Ray e versioni digitali.

Avengers : Endgame - gli eroi rendono omaggio a Iron Man in una scena tagliata : Avengers: Endgame – Una scena tagliata mostra cosa è successo nel film qualche attimo dopo la morte di Iron Man… I registi del MCU, Joe e Anthony Russo spiegano perché hanno preferito eliminare la sequenza in cui i supereroi dell'UCM rendono omaggio a Iron Man.

"Avengers : Endgame" - record di incassi nella storia - : È stato un lungo inseguimento, durato mesi. Ed è stata necessaria una nuova uscita strategica in sala, per spuntarla. Ma alla fine il grande giorno è arrivato: Avengers: Endgame di Anthony e Joe Russo ha ufficialmente superato gli incassi del precedente campione al botteghino. Ovvero Avatar, film del 2009 di James Cameron. Con la mirabolante cifra di 2.790.216.193 dollari guadagnati, il blockbuster della Marvel è

Avengers : Endgame batte Avatar : James Cameron si congratula con Marvel! : Avengers: Endgame e Marvel ricevono i complimenti da parte di James Cameron che condivide sui social media un post per congratularsi con i suoi rivali degli ultimi mesi. Avengers: Endgame e i Marvel Studios superano Avatar e James Cameron "si arrende" al successo dei Vendicatori al cinema!

Avengers : ENDGAME FILM PIÙ VISTO DI SEMPRE/ In Italia 30 mln di dollari incassati : AVENGERS: ENDGAME è il FILM più VISTO di SEMPRE. La pellicola Marvel ha incassato nella sola Italia ben 30 milioni di dollari

Avengers : Endgame - l'orribile morte di Captain America in una scena eliminata! : Avengers: Endgame e il triste destino di Captain America in una scena eliminata… Durante il San Diego Comic-Con 2019 gli sceneggiatori dei Marvel Studios rivelano incredibili dettagli su una scena eliminata! Captain America e Thanos protagonisti di una sequenza horror mai realizzata.

Avengers : Endgame supera Avatar al box-office : il film è nella storia del cinema! : Avengers: Endgame supera Avatar – Il Marvel Cinematic Universe è ufficialmente nella storia del cinema… Avengers: Endgame ha superato Avatar al botteghino internazionale ed è il film con il miglior incasso di sempre! Durante il panel dedicato agli Avengers al San Diego Comic-Con 2019, Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios ha dato l'annuncio

Avengers : Endgame - manca poco per superare Avatar! : Avengers: Endgame, al nuovo film dei Marvel Studios manca poco per raggiungere finalmente il record di Avatar ed entrare nella storia del cinema. Avengers: Endgame continua a incassare milioni e nell'ultimo weekend si è avvicinato ancora di più al superamento di Avatar come il miglior incasso di sempre… La pellicola è tornata nelle sale per riuscire a

Avengers : Endgame ancora dietro ad Avatar : Avengers: Endgame è tornato al cinema con una nuova versione estesa per superare il record di Avatar al box office mondiale ma l'obiettivo dei Marvel Studios, per il momento, ancora non è stato raggiunto.