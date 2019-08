Aurora Ramazzotti in perizoma | lato b da svenire in spiaggia | lo scatto su Instagram

Aurora Ramazzotti costretta a rientrare dalle vacanze : “Ho un’emergenza”. L’odissea in aeroporto : “Faccio un casino” : Momenti di panico per Aurora Ramazzotti all’aeroporto di Mykonos. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, in vacanza nell’isola greca con il fidanzato Goffredo Cerza, è stata costretta a rientrare a Milano per “una emergenza” dell’ultimo minuto, quattro giorni prima della partenza prevista per il 16 agosto. Quindi la coppia ha acquistato due biglietti aerei per partire nel primo pomeriggio del 12 agosto, ma una volta arrivati ...

“Un’emergenza”. Aurora Ramazzotti interrompe le vacanze : costretta a tornare in Italia : Aurora Ramazzotti costretta a interrompere la vacanza a causa di un’urgenza. Ad annunciarlo nelle sue stories di Instagram è proprio la ragazza, che però non fornisce ulteriori dettagli sulla natura di tale “emergenza”. E mentre i fan di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si domandano se sia successo qualcosa in famiglia, la giovane ci mette al corrente di ulteriori sue disavventure. Aurora Ramazzotti spiega che erano previsti ...

Aurora Ramazzotti interrompe le vacanze per un’emergenza : ‘Devo rientrare in Italia’ : vacanze interrotte per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due si stavano godendo alcuni giorni di vacanza a Mykonos, in Grecia, come si evince dai loro profili Instagram, ma per un’emergenza – la cui natura non viene specificata dalla figlia di Eros e Michelle – sono dovuti tornare in Italia prima del previsto, peccato che qualcosa sia andato storto e il rientro sia stato molto più difficoltoso del previsto. ...

Aurora Ramazzotti preoccupa su Instagram : “Ho un’emergenza. Devo tornare a casa” : Aurora Ramazzotti preoccupa i fan su Instagram raccontando di dover interrompere le vacanze a causa di un’emergenza. Dopo essersi lasciata alle spalle il caldo di Milano e le polemiche riguardo l’addio fra papà Eros e Marica Pellegrinelli, Aurora era volata a Mykonos in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e di alcuni amici. La 22enne aveva postato su Instagram numerose foto che la ritraevano, più bella che mai, in spiaggia e in ...

Aurora Ramazzotti : “Ho un’emergenza ma non riesco a tornare a casa” : Roma, 12 ago. (AdnKronos) – Ritorno anticipato dalle vacanze per Aurora Ramazzotti. “O almeno ci provo” dice nelle storie di Instagram, lamentandosi di avere il biglietto aereo, ma di non riuscire a partire in un video, accompagnato da un brano di Vasco Rossi ‘io sono ancora qua… Eh già’. Era in vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici a Mykonos nell’arcipelago delle Cicladi, quando ...

Aurora Ramazzotti deve interrompere le vacanze per una emergenza : Aurora Ramazzotti deve interrompere le vacanze a Mykonos e tornare in Italia per una "emergenza". Ma in aeroporto scopre che il suo volo è in overbooking. Rientro a Milano anticipato per Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza: la coppia è stata costretta a terminare anticipatamente le vacanze a Mykonos per una "emergenza".\\ Ad annunciarlo nelle sue stories di Instagram è proprio la ragazza, che però non fornisce ...

Aurora Ramazzotti costretta a interrompere le vacanze : «Dobbiamo rientrare per un'urgenza» e i fan si preoccupano : Aurora Ramazzotti costretta a interrompere la vacanza a causa di un'urgenza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato in alcune stories di Instagram di essere stata...

“E lo mostri così?”. Aurora Ramazzotti - fisico al top : bikini esagerato e lato b scolpito : Aurora Ramazzotti e la foto del lato B su Instagram che scatena i fan ed in poche ore le riservano migliaia di like. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros è stata letteralmente protagonista di tantissime pagine che sono entrate di diritto negli almanacchi gossippari di questa stagione: dal numero della mamma piazzato in diretta Instagram alle “sculacciate” che si è fatta dare sulle natiche dalle amiche.-- Fino all’amore con il suo ...

Aurora Ramazzotti 'emergenza in Italia devo tornare'/ 'Assurdo - bloccata da Easyjet!' : Aurora Ramazzotti lascia le vacanze in anticipo: 'devo tornare a Milano per un'emergenza ma sono bloccata in aeroporto per colpa di Easyjet'

Aurora Ramazzotti : FOTO LATO B SCATENA HATERS/ 'Fai schifo - vuoi imitare tua mamma!' : AURORA RAMAZZOTTI: la FOTO del LATO B su Instagram SCATENA i fan che in poche ore le riservano migliaia di like. Ma gli HATERS non perdono occasione...

Aurora Ramazzotti - bacio appasionato al fidanzato in Grecia : Vacanze da sogno per Aurora Ramazzotti: la passione travolgente in Grecia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono al settimo cielo! Il loro rapporto è ormai inossidabile: si amano più che mai e lo dimostrano sempre in ogni dove. Mai un momento di vera crisi, mai un litigio furioso per strada (prontamente immortalato dal paparazzo di […] L'articolo Aurora Ramazzotti, bacio appasionato al fidanzato in Grecia proviene da Gossip e Tv.

Le vacanze a Mykonos di Aurora Ramazzotti e Goffredo : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a MykonosAurora ...

Aurora Ramazzotti al top in bikini. Ma le critiche non mancano : Aurora Ramazzotti nonostante il suo bikini viene criticata dai fan a causa del suo colorito troppo chiaro. Aurora Ramazzotti è attualmente in vacanza a Mykonos (Grecia) . Tiene aggiornati i suoi fan con continue fotografie postate sui social e proprio per questo è spesso bersaglio di critiche. Su Instagram infatti qualche follower le ha fatto notare un pallore poco "consono" ai mesi estivi, soprattutto perché l'abbronzatura ...

Aurora Ramazzotti - il bikini è super ma tutti notano ‘altro’. E lei : “Non posso farci nulla” : L’estate di Aurora Ramazzotti continua a Mykonos. La figlia primogenita di Eros e Michelle Hunziker è volata in Grecia insieme al fidanzato, Goffredo Cerza, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza con le amiche Sara Daniele e Paola Di Benedetto tra Capri e Ischia. Mare, spiaggia, divertimento, ma naturalmente Aury pensa anche ai suoi follower di Instagram e li tiene aggiornati di continuo con foto e video. Negli ultimi giorni ha anche ...